Владимир Путин может посетить ЭКСПО-2017 в Астане

Выставку ЭКСПО-2017 в Казахстане, которая пройдет с 10 июня по 10 сентября, может посетить президент РФ Владимир Путин. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Приглашения казахстанская сторона разослала 139 государствам, из которых 106, в том числе Россия, уже подтвердили свое присутствие на разном уровне.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в Астане будет торжественно открыта 10 июня и продлится три месяца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», возможно ли посещение выставки Владимиром Путиным, ответил: «Конечно, возможно».

Официальные приглашения от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева были направлены 139 государствам и 12 международным компаниям. На сегодняшний день свое участие в ЭКСПО-2017 подтвердили 106 стран. При этом, как отметили организаторы выставки, свое намерение об участии в мероприятии до сих пор не обозначила Украина.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует присутствовать на церемонии открытия выставки.

Как рассказал «Известиям» директор департамента по связям с общественностью компании-организатора «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов, в программе предусмотрены в том числе и национальные дни стран-участниц.

— Формат проведения этих мероприятий подразумевает участие первых лиц — глав государств, правительств и т.д. В настоящее время 73 страны уже назначили свои национальные дни. Кроме того, в дни открытия выставки, 9–10 июня, в Астане состоится саммит ШОС, который соберет первых руководителей государств — членов организации, которые также примут участие в открытии ЭКСПО-2017 в Астане, — отметил Сергей Куянов.

Проведение ЭКСПО-2017 в Астане на сегодняшний день является одним из ключевых национальных проектов Казахстана. Особо отмечается масштаб предстоящего мероприятия. Директор департамента продвижения и туризма «Астана ЭКСПО-2017» Аллен Чайжунусов рассказал, что на выставке ожидается около 5 млн посетителей.

Темой ЭКСПО в Астане станут вопросы эффективного энергопотребления, а страны и компании-участницы представят свой взгляд на эти проблемы в национальных павильонах. Перед участниками ЭКСПО-2017 стоит задача собрать и продемонстрировать лучшие разработки в области «зеленой энергетики».

По словам Аллена Чайжунусова, планируется, что около 85% от общего числа посетителей составят граждане Казахстана, оставшиеся 15% — иностранцы. По предварительным данным, большинство иностранных гостей и участников прибудут из стран СНГ и Китая. Также крупный поток туристов ожидается из Турции, Евросоюза и США.

О том, что именно Астана станет принимающим городом для масштабного мероприятия, стало известно четыре года назад. 22 ноября 2012 года во время 152-й Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок представители из 161 государства в ходе тайного голосования выбрали Казахстан местом проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Заявку Астаны поддержали 103 страны.

Главная цель ЭКСПО — демонстрация новейших научно-технических, а также культурных достижений стран-участниц. Первой масштабной международной экспозицией стала всемирная выставка в Лондоне, состоявшаяся в 1851 году под лозунгом «Пусть все народы работают над великим делом». Наиболее известным мероприятием такого формата стала Всемирная выставка 1889 года в Париже, подарившая миру Эйфелеву башню.

На сегодняшний день существует два типа международных выставок ЭКСПО. Всемирная универсальная выставка, которая проводится раз в пять лет (последняя была в 2015 году в Милане, следующая состоится в 2020 году в Дубае), а также специализированная международная, которая проводится между основными универсальными.

Помимо масштаба различия форматов заключаются также в том, что во всемирной универсальной выставке страны-участницы строят и оборудуют павильоны за свой счет, а в специализированной — за счет принимающей стороны.