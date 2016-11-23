Активисты оставили плакат Волан-де-Морта у доски Колчаку в Петербурге

Активисты Российского социалистического движения (РСД) оставили в память о Волан-де-Морте (отрицательный персонаж серии книг о Гарри Поттере. — Ред.) плакат возле мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге.

«В этом доме жил Волан-де-Морт, патриот, чудотворец», — гласит надпись на плакате рядом с изображением персонажа.

Представители РСД рассказали, что плакат с персонажем в ночь на 23 ноября повесили участники арт-группы «Белые ходоки». «Ни один Колчак в ходе акции не пострадал», — сообщили участники движения. В настоящее время плакат демонтировали, передает ИА «Невские новости».

Напомним, инициатором установки памятной таблички выступил координатор историко-культурного центра «Белое дело» Олег Шевцов. По его словам, на согласование мемориальной доски ушло несколько лет: власти города постоянно возвращали проект на доработку. Особенной корректировке подверглась надпись на табличке, откуда убрали информацию политического характера. Сейчас она гласит следующее: «С 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».