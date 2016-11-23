Немца-туриста не выпустили в Германию за пьяную езду в Калининграде

Приехавшего в Калининградскую область немецкого туриста не выпустили в Германию из-за непогашенного штрафа.

Как сообщает Клопс.Ru, гражданин ФРГ управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции оштрафовали мужчину на 30 тыс. рублей. В отделе судебных приставов Полесского района Калининградской области в отношении задержанного возбудили исполнительное производство, мужчине был также ограничен выезд за пределы России.

Сообщается, что повторно мужчину задержали на одном из пунктов пропуска, после чего он всё же оплатил штраф.

