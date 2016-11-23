Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Немца-туриста не выпустили в Германию за пьяную езду в Калининграде

Нарушившего ПДД гражданина ФРГ оштрафовали на 30 тыс. рублей

Приехавшего в Калининградскую область немецкого туриста не выпустили в Германию из-за непогашенного штрафа.

Как сообщает Клопс.Ru, гражданин ФРГ управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции оштрафовали мужчину на 30 тыс. рублей. В отделе судебных приставов Полесского района Калининградской области в отношении задержанного возбудили исполнительное производство, мужчине был также ограничен выезд за пределы России.

Сообщается, что повторно мужчину задержали на одном из пунктов пропуска, после чего он всё же оплатил штраф.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Немца-туриста не выпустили в Германию за пьяную езду в Калининграде

Нарушившего ПДД гражданина ФРГ оштрафовали на 30 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке