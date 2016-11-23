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Порошенко поддержал петицию против русского языка в паспортах Украины

В документах будет использоваться «язык международного общения»

Президент Украины Петр Порошенко поддержал авторов петиции, предлагающих убрать из паспортов записи на русском языке. Теперь в документах будет использоваться «язык международного общения» — английский. Порошенко направил соответствующее обращение о внедрении законодательных изменений на рассмотрение кабинета министров страны. Информация размещена на официальном сайте главы государства.

«Поддерживаю возмущение граждан Украины относительно дублирования в паспорте гражданина Украины печатной информации на языке государства, которое Верховной радой Украины признано осуществляющим агрессию против Украины», — заявил Порошенко.

По словам президента Украины, учитывая «патриотическую позицию подписантов, а также стремление украинского общества к интеграции в Европейский союз», данные должны дублироваться на английском языке, а не на русском, как было раньше.

Петиция о выдаче украинцам паспортов только на государственном языке набрала чуть более 25 тыс. голосов, пишут Дни.Ру.

Напомним, Верховная рада Украины отменила в 2014 году действие закона об основах государственной языковой политики, разрешавший использование в официальном делопроизводстве региональных языков на территориях, где не менее 10% населения считают украинский не родным языком.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Порошенко поддержал петицию против русского языка в паспортах Украины

В документах будет использоваться «язык международного общения»

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