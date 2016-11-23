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РФ и США направили запросы в Чехию о выдаче гражданина России Никулина

Американская сторона подозревает его в хищении электронных данных компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring

В уполномоченные органы Чехии поступили запросы из России и США о выдаче российского гражданина Евгения Никулина.

Об этом сообщила представитель министерства юстиции Чехии Тереза Шeйбaлoвa, передает агентство «РИА Новости».

«В среду поступили запросы одновременно из России и США», — сказала она, отметив, что сегодня или завтра они будут направлены в городскую прокуратуру Праги.

Пражская прокуратура должна рассмотреть оба запроса и направить их затем в городской суд столицы Чехии.

В свою очередь, представитель пражского городского суда Маркета Пyци отметил, если в суд поступят оба запроса о выдаче россиянина, он будет рассматривать условия выдачи по каждому запросу самостоятельно.

Суд может принять решение, например, о том, что выдача Никулина возможна как в США, так и в Россию.

В любом случае последнее слово остается за министром юстиции республики Робертом Пеликаном. Он может принять решение, в какую именно страну может быть выдан задержанный гражданин России.

О задержании в Праге Евгения Никулина стало известно 19 октября. Его поимкой занимались совместно полиция Чехии и сотрудники ФБР. Никулин перед этим был объявлен в международный розыск и находился в списках Интерпола.

В США ему заочно предъявлено обвинение в похищении электронных данных крупных интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring.

Никулина обвиняют по статье «Проникновение в компьютерные системы, незаконное заполучение хранившейся в них электронной информации, нанесение ущерба компьютерам, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговор».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

РФ и США направили запросы в Чехию о выдаче гражданина России Никулина

Американская сторона подозревает его в хищении электронных данных компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring

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