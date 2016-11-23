Улицы Ярославля превратились в каток

Каток, образовавшийся в эти дни на улицах Ярославля, стал причиной существенного увеличения обращений людей к медикам.



В частности, как сообщили ИА «Ярновости» в травмпункте больницы имени Соловьева, количество обращений за помощью в эти дни увеличилось в несколько раз. К примеру, вчера помощь была оказана 115 пострадавшим. И большинство травм связано именно с гололедицей. Это переломы, ушибы мягких тканей, растяжения и разрывы связок.

