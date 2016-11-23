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Улицы Ярославля превратились в каток

Только за день в один травмпункт города с переломами обратились более 100 человек

Каток, образовавшийся в эти дни на улицах Ярославля, стал причиной существенного увеличения обращений людей к медикам.

В частности, как сообщили ИА «Ярновости» в травмпункте больницы имени Соловьева, количество обращений за помощью в эти дни увеличилось в несколько раз. К примеру, вчера помощь была оказана 115 пострадавшим. И большинство травм связано именно с гололедицей. Это переломы, ушибы мягких тканей, растяжения и разрывы связок.

Также зафиксировано 16 переломов лучевой кости. Это одна из самых сложных травм. На восстановление после нее человеку требуется 23 месяца.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Улицы Ярославля превратились в каток

Только за день в один травмпункт города с переломами обратились более 100 человек

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