Улицы Ярославля превратились в каток

Только за день в один травмпункт города с переломами обратились более 100 человек
Каток, образовавшийся в эти дни на улицах Ярославля, стал причиной существенного увеличения обращений людей к медикам.
В частности, как сообщили ИА «Ярновости» в травмпункте больницы имени Соловьева, количество обращений за помощью в эти дни увеличилось в несколько раз. К примеру, вчера помощь была оказана 115 пострадавшим. И большинство травм связано именно с гололедицей. Это переломы, ушибы мягких тканей, растяжения и разрывы связок.
Также зафиксировано 16 переломов лучевой кости. Это одна из самых сложных травм. На восстановление после нее человеку требуется 2–3 месяца.