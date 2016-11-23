Путин пригрозил уволить чиновников, ставших академиками

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет кадровые решения в отношении чиновников из управделами главы государства, ряда министерств и ФСБ РФ, которые стали академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) вопреки его приказу не совмещать занятие наукой и государственную службу.

В ходе заседания совета по науке и образованию глава государства потребовал от главы РАН Владимира Фортова пояснить, каким образом в число академиков избрали чиновников, хотя он рекомендовал этого не делать. Фортов заявил, что претенденты отвечали всем требованиям.

«Значит, они крупные ученые, да?» — уточнил Путин.

«Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — сказал президент.

Он пояснил, что еще в конце прошлого года обращался к президенту РАН с просьбой не позволять чиновникам участвовать в выборах новых членов государственных академий наук.

«Иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей, и заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается», — объяснил Путин.

Тем не менее многие проигнорировали рекомендацию главы государства.

«Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может? И второй вопрос: что мне теперь делать?» — спросил он Фортова и других представителей РАН.

Фортов в ответ сказал, что все названные лица заявили, что получили от руководителей разрешения, однако Путина такой ответ не удовлетворил.

«Вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть чл.-коррами и академиками?» — еще раз спросил президент.

Глава РАН заметил, что чиновники были достойны того, чтобы их избрали. После этого президент Путин сделал выводы о том, какими будут его дальнейшие действия.