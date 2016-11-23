Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин пригрозил уволить чиновников, ставших академиками

Президент РФ приказал не совмещать занятие наукой и государственную службу

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет кадровые решения в отношении чиновников из управделами главы государства, ряда министерств и ФСБ РФ, которые стали академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) вопреки его приказу не совмещать занятие наукой и государственную службу.

В ходе заседания совета по науке и образованию глава государства потребовал от главы РАН Владимира Фортова пояснить, каким образом в число академиков избрали чиновников, хотя он рекомендовал этого не делать. Фортов заявил, что претенденты отвечали всем требованиям.

«Значит, они крупные ученые, да?» — уточнил Путин.

«Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — сказал президент.

Он пояснил, что еще в конце прошлого года обращался к президенту РАН с просьбой не позволять чиновникам участвовать в выборах новых членов государственных академий наук.

«Иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей, и заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается», — объяснил Путин.

Тем не менее многие проигнорировали рекомендацию главы государства.

«Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может? И второй вопрос: что мне теперь делать?» — спросил он Фортова и других представителей РАН.

Фортов в ответ сказал, что все названные лица заявили, что получили от руководителей разрешения, однако Путина такой ответ не удовлетворил.

«Вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть чл.-коррами и академиками?» — еще раз спросил президент.

Глава РАН заметил, что чиновники были достойны того, чтобы их избрали. После этого президент Путин сделал выводы о том, какими будут его дальнейшие действия.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Путин пригрозил уволить чиновников, ставших академиками

Путин пригрозил уволить чиновников, ставших академиками Президент РФ приказал не совмещать занятие наукой и государственную службу

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Инфографика

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Инфографика

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Вся инфографика

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке