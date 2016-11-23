Европарламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».

Самыми опасными СМИ названы агентство Sputnik, телеканал RT и подведомственное МИД РФ федеральное агентство «Россотрудничество».

Резолюция была инициирована депутатом от Польши Анной Фотыга. В документе утверждается, что Россия якобы ведет «враждебную пропаганду» и оказывает поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах — членах ЕС.

Кроме того, документ содержит формулировки о цензуре против СМИ из РФ и призывающие страны ЕС выступить с «конкретными юридическими инициативами для того, чтобы стать более эффективными и ответственными в решении проблемы дезинформации и пропаганды». При этом авторы документа говорят о необходимости свободы информации.

Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению, сообщает агентство «РИА Новости».

Напомним, ранее уполномоченный Министерства иностранных дел РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал проект резолюции дискриминационным. Он добавил, что Россия продолжит поднимать вопрос о попытках запрещать российские СМИ в различных странах.



