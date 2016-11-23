Пункт обогрева для бездомных появился в Крыму. Его разместили в Алуште в соответствии с постановлением администрации города на автостоянке возле одной из гостиниц.

Как сообщает ИА «Крыминформ», власти полуострова поручили администрации города укомплектовать пункт необходимым инвентарем и подготовить продовольствие, а управлению труда и социальной защиты населения — организовать работу по выявлению лиц без определенного места жительства, нуждающихся в оказании социальных услуг.

Ранее «Известия» сообщали, что к зимнему периоду-2016/17 в Крыму готовы. В Минэнерго пояснили, что среднесуточное электропотребление на полуострове в настоящий момент составляет порядка 950 МВт, а в часы вечернего максимума — порядка 1100 МВт.