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Более 280 военнослужащих получили квартиры в центре Калининграда

Жилье полностью готово к заселению, в квартирах проведен ремонт

Более 280 военнослужащих и членов их семей получили квартиры в одном из микрорайонов в центре Калининграда.

Все квартиры готовы к проживанию. К ним подведены необходимые коммуникации, а также подключено автономное газовое отопление. Придомовая территория оснащена спортивными и детскими площадками, в шаговой близости оборудованы парковочные места.

Ключи счастливым новоселам 24 ноября вручит командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Сергей Картаполов. Всего в новом микрорайоне для военнослужащих вводится в эксплуатацию более 1 тыс. квартир, 254 из которых — служебные. На сегодняшний день заселено около 500 квартир, пишет kaliningradfirst.ru.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Более 280 военнослужащих получили квартиры в центре Калининграда

Жилье полностью готово к заселению, в квартирах проведен ремонт

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