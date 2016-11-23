Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Тимошенко обвинила Порошенко в наживе на падении курса гривны

Руководитель партии «Батькивщина» заявила, что президент Украины — единственный человек в стране, заработавший на падении курса нацвалюты

Юлия Тимошенко в среду заявила, что президент Украины заработал на падении курса гривны примерно $2 млн. Руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к обществу с призывом задать вопрос президенту страны, каким образом он стал богаче от падения курса национальной валюты.

«Я также хочу, чтобы общество задало вопрос Петру Алексеевичу Порошенко, как так получилось, что он единственный человек в стране, который заработал от падения курса гривны почти 50 млн гривен (около $2 млн)»,  цитирует ТАСС Тимошенко.

Ряд СМИ ранее сообщил, что Порошенко вложил средства в привязанные к курсу доллара государственные облигации.

Читайте также:

Олег Ляшко вызвал Юлию Тимошенко на публичные дебаты

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Тимошенко обвинила Порошенко в наживе на падении курса гривны

Руководитель партии «Батькивщина» заявила, что президент Украины — единственный человек в стране, заработавший на падении курса нацвалюты

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке