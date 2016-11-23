Тимошенко обвинила Порошенко в наживе на падении курса гривны

Юлия Тимошенко в среду заявила, что президент Украины заработал на падении курса гривны примерно $2 млн. Руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к обществу с призывом задать вопрос президенту страны, каким образом он стал богаче от падения курса национальной валюты.

«Я также хочу, чтобы общество задало вопрос Петру Алексеевичу Порошенко, как так получилось, что он единственный человек в стране, который заработал от падения курса гривны почти 50 млн гривен (около $2 млн)», — цитирует ТАСС Тимошенко.

Ряд СМИ ранее сообщил, что Порошенко вложил средства в привязанные к курсу доллара государственные облигации.