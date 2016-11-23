В Киеве Дед Мороз и Снегурочка стали жертвами декоммунизации

На грядущих новогодних праздниках в Киеве не будет Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи стали жертвами декоммунизации.

«От образа Деда Мороза нужно было начать отходить уже давно. Дед Мороз является сказочным персонажем, придуманным во времена СССР как аналог американскому Санта-Клаусу», — сказал ответственный за оформление главной елки Украины и основатель этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает ТАСС.

Он также добавил, что киевлян и гостей украинской столицы в праздники будет поздравлять святой Николай.

В мэрии Киева такое мнение разделили.

Главная елка страны будет открыта 19 декабря, и в этот же день на Софийской площади откроют резиденцию святого Николая.