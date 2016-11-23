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Минобрнауки разрешит психологам помогать детям без согласия родителей

Речь идет о специалистах, которые работают в школах, пояснила глава ведомства Ольга Васильева

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что в законодательство необходимо внести поправки, чтобы школьные психологи могли не получать разрешения родителей для того, чтобы оказать ребенку помощь.

Об этом министр сказала в ходе всероссийской научно-практической конференции «Система психологического сопровождения образования».

«Сейчас психолог не может оказывать помощь без согласия родителей, согласия в письменной форме. Это требует быстрейшего решения, поправок в законодательство», — сказала Васильева, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что в демографической ситуации современные российские школы столкнулись с новыми рисками — агрессивной средой, угрозами терроризма, мультикультурным разнообразием и др.

Васильева отметила, что перед психологами встают новые задачи, для решения которых нужны качественные кадры.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Минобрнауки разрешит психологам помогать детям без согласия родителей

Речь идет о специалистах, которые работают в школах, пояснила глава ведомства Ольга Васильева

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