Минобрнауки разрешит психологам помогать детям без согласия родителей

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что в законодательство необходимо внести поправки, чтобы школьные психологи могли не получать разрешения родителей для того, чтобы оказать ребенку помощь.

Об этом министр сказала в ходе всероссийской научно-практической конференции «Система психологического сопровождения образования».

«Сейчас психолог не может оказывать помощь без согласия родителей, согласия в письменной форме. Это требует быстрейшего решения, поправок в законодательство», — сказала Васильева, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что в демографической ситуации современные российские школы столкнулись с новыми рисками — агрессивной средой, угрозами терроризма, мультикультурным разнообразием и др.

Васильева отметила, что перед психологами встают новые задачи, для решения которых нужны качественные кадры.