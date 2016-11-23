Путин: новые виды бизнеса создают угрозы для традиционной экономики

Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние на рынок новых технологичных компаний.

По его словам, современные способы организации бизнеса не ставят целью разрушить существующие.

«Но объективно это, конечно, создает для нас угрозы», — сказал президент, выступая на заседании совета по науке и образованию, передает Bloomberg.

Так глава государства ответил на реплику директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова о том, что подобные компании «отбирают нашу маржу».

Путин отметил, что новые компании организуют свою работу так, как считают нужным и эффективным.

«Не нужно их подозревать в подрывной деятельности, они просто работают современным способом», — подчеркнул президент.