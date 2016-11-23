В центре Омска инкассаторский автомобиль врезался в трамвай. Идущий в городе снегопад привел к целой серии небольших ДТП в областной столице.

Около 14.30 по местному времени столкнулись трамвай и инкассаторская машина. В результате аварии никто не пострадал. Отмечается, что сначала в трамвай на полном ходу въехал микроавтобус «Газель». В настоящее время проводится проверка, после которой действиям водителей будет дана правовая оценка.

Из-за аварии пришлось на время приостановить движение трамваев в сторону цирка, сообщает РИА «Омск-информ».

Отмечается, что из-за прошедшего в среду днем снегопада в Омске образовались многокилометровые пробки. Заторы оцениваются в 7 баллов из 10 возможных.