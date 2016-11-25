Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

«Мы пропагандируем музыку, наполненную истинным патриотизмом»

Художественный руководитель Государственного хора Евгений Волков — об этапах большого пути, юбилейном концерте и судьбе гимнов России

Фото предоставлено пресс-службой Госхора имени А.В. Свешникова

Государственному академическому русскому хору им. А.В. Свешникова исполнилось 80 лет. В предверии юбилейного концерта (28 ноября, Историческая сцена Большого театра) на вопросы обозревателя «Известий» ответил художественный руководитель хора Евгений Волков.

— Евгений Кириллович, за 80 лет в жизни хора произошло множество событий. Какие из них видятся вам главными?

— Я хотел бы назвать главные этапы истории хора, связанные с его художественными руководителями — каждый из них оставил яркий след в истории коллектива. Это прежде всего Николай Михайлович Данилин — великий мастер старой школы, первый исполнитель «Всенощной» Рахманинова. Затем хор возглавлял Константин Петрович Виноградов, выдающийся педагог и теоретик хорового искусства. Потом была огромная эпоха Свешникова, на начало которой пришлась, в частности, попытка расформирования хора, находящегося в эвакуации.

Александр Васильевич фактически воссоздал его уже как Государственный хор русской песни. Появилась новая концепция, связанная с пропагандой народно-песенного искусства. Для ее реализации часть музыкантов даже отозвали с фронта... Значение имени и творчества Свешникова для нашего коллектива является без преувеличения всеобъемлющим.

Далее хором руководил Игорь Германович Агафонников — хормейстер из плеяды гигантов русской музыки. Затем был краткий период руководства чтимого мастера Владимира Николаевича Минина. Вслед за ним хор принял Евгений Сергеевич Тытянко, в лихие 1990-е сделавший всё, чтобы сохранить профессиональный уровень коллектива, именно при нем — важный момент — получившего имя Свешникова.

Затем последовал насыщенный гастрольными поездками период руководства Игоря Ивановича Раевского, а далее — блестящая, сопоставимая с данилинской и свешниковской, эпоха моего дорогого Учителя Бориса Григорьевича Тевлина. Сохранить и приумножить то, что сделал он, — уже моя задача.

Пожалуй, для понимания нашей истории эти эпохи и есть самое главное. А дальше могу посоветовать читателям обратиться к записям хора разных периодов — они есть в аудиозаписях и в интернете. Послушать, сравнить и выбрать то, что наиболее близко.

— Программа вашего совместного с Госоркестром им. Е.Ф. Светланова юбилейного гала-концерта настолько разнообразна в плане стилей и жанров, что я даже опасаюсь за слушателей: воспримут ли они такое концентрированное преподнесение. Чем вы руководствовались, когда делали столь насыщенную афишу?

— Здесь соблюден принцип контрастности. Все произведения лаконичные и яркие. Идея принадлежит директору хора Александру Сергеевичу Саргиджяну — показать совместный творческий путь Государственного хора и Государственного оркестра, созданных в одном и том же году и идущих в музыке бок о бок.

Фото предоставлено пресс-службой Госхора имени А.В. Свешникова

Создан сценарий, сообразно его разделам задумана последовательность номеров — надеюсь, слушатели оценят ее логику. У нас будет замечательный ведущий — народный артист России Николай Буров. А ставит концерт еще один народный артист — Юрий Лаптев, феноменальный певец и режиссер. Нельзя не упомянуть с благодарностью и фонд «Открытое море» — организаторов проекта.

— В программе значится мировая премьера гимна СССР, написанного в свое время Сергеем Прокофьевым. Долго же эта музыка ждала своего часа…

— Это сочинение слышали только члены жюри и представители правительства, а теперь его услышат гости гала-концерта. В 1943 году был объявлен конкурс на создание гимна СССР, рассматривалось более 200 проектов на текст Михалкова и Эль-Регистана. Гимн Прокофьева в «большой финал» — на этом этапе к прослушиванию активно подключился Сталин — не прошел. Но осталась замечательная, полностью сделанная прокофьевской рукой партитура с детально выписанными штрихами и оттенками.

— «Патриотическая песня» Глинки, заявленная в программе, тоже в свое время фигурировала как гимн?

— Да, и не только в ельцинскую эпоху. В 1946 году состоялся конкурс на гимн РСФСР. Композиторы должны были предоставить клавир на стихи Степана Щипачева, а оркестровку делал Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий. Он совместно с Николаем Семеновичем Головановым занимался практическим осуществлением конкурсных проектов.

Они взяли глинкинский набросок «Патриотической песни», придали ей законченный вид, подтекстовали текст Щипачева и в одно из прослушиваний сыграли. По воспоминаниям Рогаль-Левицкого, эта музыка перевесила всё написанное современными композиторами.

В итоге конкурс был как-то скомкан и у Российской Федерации своего гимна не оказалось — как мы помним, гимном РСФСР был «союзный» гимн. И только недавно замечательный музыковед Борис Мукосей — создатель текстов нашего юбилейного буклета — нашел в нотном архиве Большого театра хоровые партии, которые сам Дмитрий Романович считал утерянными. И мы впервые в новейшей истории споем «Патриотическую песню» на стихи Степана Щипачева в том варианте, в каком она была представлена на конкурс гимнов РСФСР.

— Концерт, я бы сказала, имеет явную державно-государственную направленность.

— С удовольствием это признаю, и она будет продолжена на следующий день, потому что во втором концерте в Колонном зале Дома Союзов, организованном при поддержке Министерства культуры, мы споем гениальную «Коронационную кантату» Глазунова. Мне кажется, что музыку, наполненную истинным патриотизмом, настоящей, глубокой любовью к Родине не только можно — нужно пропагандировать. Это очень важно для всех поколений и социальных слоев нашего общества.

— Патриотизм и хоровая музыка идут рука об руку. Ничто так не вдохновляет, как звучание многоголосного хора. Вы чувствуете свою причастность к судьбе страны?

— Об этой причастности могу говорить в настоящем времени. Начиная с 2012 года мы осуществили целый ряд проектов художественно-просветительского плана. В том числе «Песни и гимны России», принятые всеми слоями общества вне зависимости от мировоззрения. Там, кстати, была и мировая премьера гимна РСФСР Прокофьева. А также прозвучала целая галерея гимнов: от «Гром победы, раздавайся!» до проекта гимна СССР Георгия Свиридова.

Во втором концерте подобного масштаба — «Ленинградцы. 900 дней во имя жизни» — исполнялась музыка композиторов, оставшихся в городе во время блокады, многие из них погибли. Кроме того, мы отмечали юбилейные даты Михаила Лермонтова и Георгия Свиридова. Наши большие художники — часть Отечества. Приобщая людей к их творчеству, мы выполняем патриотическую миссию.

Мой отец (композитор Кирилл Волков. — «Известия») приводит в пример своего учителя Арама Хачатуряна. Если к нему приходил, к примеру, японец и показывал музыку без национальных интонаций, он говорил: «Я не слышу, что вы японский композитор. Вы ступаете по праху своих отцов и не поете их песни».

Человеку, который называет себя «гражданином мира», все национальные культуры, в том числе его собственная, одинаково далеки. Он становится Иваном, не помнящим родства; его художественное сознание лишено целостности, которую дает опора на вековую культуру своего народа. В свою очередь, человек, сознание которого укоренено в родном, национальном, обретает то, о чем говорил Достоевский: всечеловеческую отзывчивость. Ты начинаешь любить и понимать не только ближнее, но и дальнее. Вот в этом наша задача. Она не изменилась со времен Свешникова.

— Артист хора — это образ жизни, призвание?

— Мне кажется, что это уже биологический вид — хоровик (смеется). Причем к нему относятся и дирижеры, и артисты хора. Ну и конечно, образ жизни и образ мысли — ты становишься частью целого, а это важное ощущение.

— Юбилейный концерт — веха в истории вашего хора, а что потом? На какой период расписаны творческие планы?

— Какие-то вещи в видятся нам в близкой перспективе, какие-то — в далекой. Среди наиболее интересных планов — ряд концертов на грядущем Пасхальном фестивале, в том числе большое совместное выступление с нашими талантливыми друзьями и коллегами — грузинским ансамблем «Мцхета». Мы, естественно, уже думаем о следующем этапе проекта «День России в мире», в котором участвовали дважды — 12 июня 2015 года, дав большой концерт в парижском зале Гаво, а в этом году — в лондонском Барбикане.

Как только будет известен зал, где нам предстоит работать на этот раз, сообразно ему будем выстраивать программу. Хотел бы поблагодарить благотворительный фонд «Классика», в содружестве с которым реализуются эти замечательные и важные для имиджа нашей страны проекты. В самых ближайших планах — работа над большим сочинением Алексея Львовича Рыбникова.

— Можно подробнее — что это за музыка?

— Это завершение его огромного литургического цикла, куда входят и Пятая, и Шестая симфонии. То, над чем мы сейчас работаем, — масштабная крупная форма a cappella, посвященная прославлению Бога. Исполнители — несколько больших хоров и 64 солиста. Этот состав обеспечивает сложные и яркие полифонические сочетания. При этом музыка, как всегда у Алексея Львовича, написана традиционным языком, адресована сердцу слушателя. Технически она сложна, а для понимания очень ясна и близка…

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Мы пропагандируем музыку, наполненную истинным патриотизмом»

«Мы пропагандируем музыку, наполненную истинным патриотизмом»Художественный руководитель Государственного хора Евгений Волков — об этапах большого пути, юбилейном концерте и судьбе гимнов России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Интервью

Сергей Воронов

музыкант

Все интервью

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Интервью

Константин Хабенский

актер

Все интервью

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Интервью

Ирина Герасимова

глава радио «Орфей»

Все интервью

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке