«Мы пропагандируем музыку, наполненную истинным патриотизмом»

Государственному академическому русскому хору им. А.В. Свешникова исполнилось 80 лет. В предверии юбилейного концерта (28 ноября, Историческая сцена Большого театра) на вопросы обозревателя «Известий» ответил художественный руководитель хора Евгений Волков.

— Евгений Кириллович, за 80 лет в жизни хора произошло множество событий. Какие из них видятся вам главными?

— Я хотел бы назвать главные этапы истории хора, связанные с его художественными руководителями — каждый из них оставил яркий след в истории коллектива. Это прежде всего Николай Михайлович Данилин — великий мастер старой школы, первый исполнитель «Всенощной» Рахманинова. Затем хор возглавлял Константин Петрович Виноградов, выдающийся педагог и теоретик хорового искусства. Потом была огромная эпоха Свешникова, на начало которой пришлась, в частности, попытка расформирования хора, находящегося в эвакуации.

Александр Васильевич фактически воссоздал его уже как Государственный хор русской песни. Появилась новая концепция, связанная с пропагандой народно-песенного искусства. Для ее реализации часть музыкантов даже отозвали с фронта... Значение имени и творчества Свешникова для нашего коллектива является без преувеличения всеобъемлющим.

Далее хором руководил Игорь Германович Агафонников — хормейстер из плеяды гигантов русской музыки. Затем был краткий период руководства чтимого мастера Владимира Николаевича Минина. Вслед за ним хор принял Евгений Сергеевич Тытянко, в лихие 1990-е сделавший всё, чтобы сохранить профессиональный уровень коллектива, именно при нем — важный момент — получившего имя Свешникова.



Затем последовал насыщенный гастрольными поездками период руководства Игоря Ивановича Раевского, а далее — блестящая, сопоставимая с данилинской и свешниковской, эпоха моего дорогого Учителя Бориса Григорьевича Тевлина. Сохранить и приумножить то, что сделал он, — уже моя задача.

Пожалуй, для понимания нашей истории эти эпохи и есть самое главное. А дальше могу посоветовать читателям обратиться к записям хора разных периодов — они есть в аудиозаписях и в интернете. Послушать, сравнить и выбрать то, что наиболее близко.

— Программа вашего совместного с Госоркестром им. Е.Ф. Светланова юбилейного гала-концерта настолько разнообразна в плане стилей и жанров, что я даже опасаюсь за слушателей: воспримут ли они такое концентрированное преподнесение. Чем вы руководствовались, когда делали столь насыщенную афишу?

— Здесь соблюден принцип контрастности. Все произведения лаконичные и яркие. Идея принадлежит директору хора Александру Сергеевичу Саргиджяну — показать совместный творческий путь Государственного хора и Государственного оркестра, созданных в одном и том же году и идущих в музыке бок о бок.



Фото предоставлено пресс-службой Госхора имени А.В. Свешникова

Создан сценарий, сообразно его разделам задумана последовательность номеров — надеюсь, слушатели оценят ее логику. У нас будет замечательный ведущий — народный артист России Николай Буров. А ставит концерт еще один народный артист — Юрий Лаптев, феноменальный певец и режиссер. Нельзя не упомянуть с благодарностью и фонд «Открытое море» — организаторов проекта.

— В программе значится мировая премьера гимна СССР, написанного в свое время Сергеем Прокофьевым. Долго же эта музыка ждала своего часа…

— Это сочинение слышали только члены жюри и представители правительства, а теперь его услышат гости гала-концерта. В 1943 году был объявлен конкурс на создание гимна СССР, рассматривалось более 200 проектов на текст Михалкова и Эль-Регистана. Гимн Прокофьева в «большой финал» — на этом этапе к прослушиванию активно подключился Сталин — не прошел. Но осталась замечательная, полностью сделанная прокофьевской рукой партитура с детально выписанными штрихами и оттенками.

— «Патриотическая песня» Глинки, заявленная в программе, тоже в свое время фигурировала как гимн?

— Да, и не только в ельцинскую эпоху. В 1946 году состоялся конкурс на гимн РСФСР. Композиторы должны были предоставить клавир на стихи Степана Щипачева, а оркестровку делал Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий. Он совместно с Николаем Семеновичем Головановым занимался практическим осуществлением конкурсных проектов.

Они взяли глинкинский набросок «Патриотической песни», придали ей законченный вид, подтекстовали текст Щипачева и в одно из прослушиваний сыграли. По воспоминаниям Рогаль-Левицкого, эта музыка перевесила всё написанное современными композиторами.

В итоге конкурс был как-то скомкан и у Российской Федерации своего гимна не оказалось — как мы помним, гимном РСФСР был «союзный» гимн. И только недавно замечательный музыковед Борис Мукосей — создатель текстов нашего юбилейного буклета — нашел в нотном архиве Большого театра хоровые партии, которые сам Дмитрий Романович считал утерянными. И мы впервые в новейшей истории споем «Патриотическую песню» на стихи Степана Щипачева в том варианте, в каком она была представлена на конкурс гимнов РСФСР.

— Концерт, я бы сказала, имеет явную державно-государственную направленность.

— С удовольствием это признаю, и она будет продолжена на следующий день, потому что во втором концерте в Колонном зале Дома Союзов, организованном при поддержке Министерства культуры, мы споем гениальную «Коронационную кантату» Глазунова. Мне кажется, что музыку, наполненную истинным патриотизмом, настоящей, глубокой любовью к Родине не только можно — нужно пропагандировать. Это очень важно для всех поколений и социальных слоев нашего общества.

— Патриотизм и хоровая музыка идут рука об руку. Ничто так не вдохновляет, как звучание многоголосного хора. Вы чувствуете свою причастность к судьбе страны?

— Об этой причастности могу говорить в настоящем времени. Начиная с 2012 года мы осуществили целый ряд проектов художественно-просветительского плана. В том числе «Песни и гимны России», принятые всеми слоями общества вне зависимости от мировоззрения. Там, кстати, была и мировая премьера гимна РСФСР Прокофьева. А также прозвучала целая галерея гимнов: от «Гром победы, раздавайся!» до проекта гимна СССР Георгия Свиридова.



Во втором концерте подобного масштаба — «Ленинградцы. 900 дней во имя жизни» — исполнялась музыка композиторов, оставшихся в городе во время блокады, многие из них погибли. Кроме того, мы отмечали юбилейные даты Михаила Лермонтова и Георгия Свиридова. Наши большие художники — часть Отечества. Приобщая людей к их творчеству, мы выполняем патриотическую миссию.

Мой отец (композитор Кирилл Волков. — «Известия») приводит в пример своего учителя Арама Хачатуряна. Если к нему приходил, к примеру, японец и показывал музыку без национальных интонаций, он говорил: «Я не слышу, что вы японский композитор. Вы ступаете по праху своих отцов и не поете их песни».

Человеку, который называет себя «гражданином мира», все национальные культуры, в том числе его собственная, одинаково далеки. Он становится Иваном, не помнящим родства; его художественное сознание лишено целостности, которую дает опора на вековую культуру своего народа. В свою очередь, человек, сознание которого укоренено в родном, национальном, обретает то, о чем говорил Достоевский: всечеловеческую отзывчивость. Ты начинаешь любить и понимать не только ближнее, но и дальнее. Вот в этом наша задача. Она не изменилась со времен Свешникова.



— Артист хора — это образ жизни, призвание?

— Мне кажется, что это уже биологический вид — хоровик (смеется). Причем к нему относятся и дирижеры, и артисты хора. Ну и конечно, образ жизни и образ мысли — ты становишься частью целого, а это важное ощущение.



— Юбилейный концерт — веха в истории вашего хора, а что потом? На какой период расписаны творческие планы?

— Какие-то вещи в видятся нам в близкой перспективе, какие-то — в далекой. Среди наиболее интересных планов — ряд концертов на грядущем Пасхальном фестивале, в том числе большое совместное выступление с нашими талантливыми друзьями и коллегами — грузинским ансамблем «Мцхета». Мы, естественно, уже думаем о следующем этапе проекта «День России в мире», в котором участвовали дважды — 12 июня 2015 года, дав большой концерт в парижском зале Гаво, а в этом году — в лондонском Барбикане.



Как только будет известен зал, где нам предстоит работать на этот раз, сообразно ему будем выстраивать программу. Хотел бы поблагодарить благотворительный фонд «Классика», в содружестве с которым реализуются эти замечательные и важные для имиджа нашей страны проекты. В самых ближайших планах — работа над большим сочинением Алексея Львовича Рыбникова.

— Можно подробнее — что это за музыка?

— Это завершение его огромного литургического цикла, куда входят и Пятая, и Шестая симфонии. То, над чем мы сейчас работаем, — масштабная крупная форма a cappella, посвященная прославлению Бога. Исполнители — несколько больших хоров и 64 солиста. Этот состав обеспечивает сложные и яркие полифонические сочетания. При этом музыка, как всегда у Алексея Львовича, написана традиционным языком, адресована сердцу слушателя. Технически она сложна, а для понимания очень ясна и близка…