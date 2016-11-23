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Путин: Фийон очень отличается от всех остальных мировых политиков

Президент России дал оценку экс-премьеру Франции, который одержал победу на праймериз правоцентристов в стране

Российский президент Владимир Путин дал оценку бывшему премьеру Франции Франсуа Фийону, который одержал победу на праймериз правоцентристов в стране.

Глава российского государства подчеркнул, что Фийон — особенный политик, в высшей степени профессионал, он умеет отстаивать свою точку зрения.

«Господин Фийон, на мой взгляд, сильно отличается от политиков в мире, потому что он такой человек немножко, на первый взгляд, закрытый, непубличный, но при всех его очень европейских манерах в лучшем смысле этого слова он умеет отстаивать свою точку зрения. Делает это очень жестко, последовательно. В этом смысле он жесткий переговорщик. Он, безусловно, в высшей степени профессионал», — сказал Путин на встрече с журналистами.

Напомним, выборы президента во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. Именно Фийон, судя по текущим прогнозам, имеет наивысшие шансы одержать победу в президентской гонке.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Путин: Фийон очень отличается от всех остальных мировых политиков

Президент России дал оценку экс-премьеру Франции, который одержал победу на праймериз правоцентристов в стране

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