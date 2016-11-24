Забытые имена и судьбы первых русских авиаторов

24 ноября 1910 года на аэродроме Куликово поле под Севастополем прошла торжественная церемония открытия Севастопольской офицерской школы авиации. Она стала второй после Гатчинской авиационной школой в Российской империи и первой в стране, специализирующейся на подготовке военных летчиков.

Школа была создана по особому распоряжению Николая II (император присутствовал во время торжественного вручения дипломов ее первым выпускникам в октябре 1911 года), а ее покровителем был шеф русской авиации великий князь Александр Михайлович. Свою историю школа продолжила и после революции — правда, сменив название на Качинское военное училище летчиков.

Однако тогда, на заре ее существования, в распоряжении курсантов было только восемь самолетов, скорость самого быстрого из которых едва достигала 70 км/ч. Зато в подготовке первых отечественных авиаторов, которым вскоре предстояло проявить себя на фронтах Первой мировой войны, приняли участие летчики, стоявшие у истоков развития отечественного воздухоплавания.

«Известия» вспомнили имена и судьбы самых известных педагогов и покровителей Севастопольской офицерской школы авиации.



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Ефимов: первопроходец русской авиации

Руководить вновь созданной школой предложено было первому русскому авиатору Михаилу Ефимову. Сын слесаря, выпускник Одесского железнодорожного училища, он в 1908 и 1909 годах становился чемпионом России по мотоциклетному спорту. Однако в 1909 году, впервые совершив полет на планере, добился возможности уехать во Францию, чтобы выучиться на пилота. Деньги на учебу ему предоставил барон Иван Ксидиас — позднее Ефимову пришлось их отрабатывать в течение трех лет.

Уже в апреле 1910 года Ефимов выиграл престижные соревнования во французской Ницце, использовав призовые деньги на то, чтобы выплачивать долг и купить собственный самолет. Позднее он также удачно выступал на соревнованиях в Вероне, Руане, Реймсе и Будапеште, а осенью появился на Всероссийском празднике воздухоплавания в Петербурге, где познакомился с родоначальником отечественной авиации Николаем Жуковским. Там же ему предложили возглавить вновь создающуюся летную школу в Севастополе, и Ефимов предложение принял. После начала Первой мировой войны он ушел добровольцем на фронт, где в качестве летчика-охотника выполнял опасные разведывательные рейды в тыл противника.



В 1917 году после Февральской революции первый русский авиатор присоединился к большевикам и вошел в состав комитета гидроавиации в Крыму. В 1919 году, когда на полуострове высадился десант белой армии, 28-летний Михаил Ефимов пытался спастись бегством. При попытке покинуть Крым он был убит.

Фотохроника ТАСС

Арцеулов: первый преднамеренный штопор

Среди первых курсантов и преподавателей школы был и русский летчик Константин Арцеулов. Бывший моряк — Арцеулов окончил Морской корпус в Петербурге, — он получил диплом авиатора в 1911 году и сразу после этого начал работать инструктором в офицерской школе авиации. Тогда ему было 20 лет.

Арцеулов приходился внуком знаменитому маринисту Ивану Айвазовскому. Сам он, помимо военного дела, увлекался живописью и слыл одаренным художником. Однако прославился в первую очередь в авиационной среде.



В 1915 году Арцеулов первым в мире выполнил одну из самых опасных фигур пилотажа — он преднамеренно ввел самолет в штопор, и в наши дни грозящий неопытным летчикам потерей контроля над самолетом и почти неминуемым крушением, после чего самостоятельно вывел машину в горизонтальный полет. Именно после того как Арцеулов доказал, что самолет в штопоре может быть управляем, эта фигура была введена в программу летных школ. Умение выводить машину из неконтролируемого падения впоследствии спасло жизнь не одному поколению курсантов.

Фото: wikipedia.org

Андреади: первые рекорды дальности и продолжительности полета

Инструктор Севастопольской офицерской школы авиации Дмитрий Андреади пришел в авиацию, уже будучи опытным офицером — за свое участие в Русско-японской войне в 1904–1905 годах, в ходе которой он командовал пехотными подразделениями, Андреади был награжден тремя орденами. В июле 1911 года он сдал экзамены на летчика, а уже в августе установил национальный рекорд по длительности полета с пассажиром — 2 часа 35 минут.



Чуть позже, в начале 1912 года, Андреади поставил свой второй рекорд, теперь уже по дальности полета, пролетев по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург с промежуточными посадками в Херсоне, Одессе, Кременчуге, Полтаве, Харькове и Москве. В 1914 году Дмитрий Андреади погиб, разбившись во время тренировочного полета. Ему было 36 лет.

Фото: wikipedia.org

Великий князь Александр Михайлович: покровитель русской авиации

Шефом русской авиации и высокопоставленным покровителем Севастопольской офицерской школы авиации стал шурин и близкий друг императора Николая II, великий князь Александр Михайлович.

Профессиональный моряк, окончивший Морское училище, совершивший в 1886 году кругосветное плавание, командовавший в том числе черноморским эскадренным броненосцем «Ростислав», именно он в 1909 году стал инициатором работы над созданием отечественной авиации. Тогда на заседании Императорского общества судоходства, на котором должны были обсуждаться вопросы финансирования восстановления русского флота после войны 1904–1905 годов, он обратился к его участникам с предложением вместо этого использовать средства комитета на создание воздушного флота.

«У нас же в России авиация лишь начинает делать первые шаги. Мы должны торопиться, чтобы не оказаться еще раз уязвленными благодаря неполности нашего вооружения. В будущих войнах не может быть победы без воздушного флота», — отметил великий князь.

Вскоре после этого, в 1910 году, стремительный рывок вперед сделала отечественная спортивная авиация, первая школа летчиков открылась в Гатчине, а вслед за ней начала свою работу офицерская летная школа в Севастополе.

В 1917 году, когда все Романовы были уволены из армии, Александр Михайлович поселился в своем имении в Крыму. Позднее эмигрировал в Париж, где до конца жизни состоял почетным председателем Союза русских военных летчиков и стал автором нескольких книг. Шеф русской авиации скончался во Франции в 1933 году в возрасте 67 лет.