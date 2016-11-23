Врачей больницы Нижнего Тагила наказали за гибель роженицы

Руководство больницы № 4 Нижнего Тагила приняло решение по факту смерти беременной. Разбирательство в причинах смерти женщины проводилось по обращению ее близких. Сотрудникам, которые, по мнению руководства больницы допустили неблагоприятное развитие беременности и смерть пациентки, объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания, сообщает «ТагилСити.ру». Наказаны таким образом заведующая женской консультацией и акушер-гинеколог консультации.

Сами врачи утверждают, что изначально женщина поздно обратилась к ним за помощью, а потом долго отказывалась от лечения в дневном стационаре.

«Это привело к ухудшению состояния, углублению анемии, ишемии всех внутренних органов с развитием острого некротизирующего панкреатита», — говорится в ответе на обращение супруга погибшей от руководства больницы.

Напомним, состояние женщины ухудшилось во время лечения в дневном стационаре. Беременная тем не менее не была госпитализирована. В критическом состоянии ее увезли на операцию в Екатеринбург. Но врачи смогли спасти лишь ребенка.