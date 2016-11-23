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Митинг по случаю международного Дня матери пройдет в Липецке

В митинге примут участие матери, потерявшие сыновей при исполнении долга в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах

Торжественный митинг пройдет в Липецке 25 ноября по случаю международного Дня матери.

Как сообщает GOROD48, мероприятие планируется провести в одном из главных мест города — на площади Героев.

В митинге примут участие матери, потерявшие сыновей при исполнении долга в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику воинам-интернационалистам и павшим в военных конфликтах.

Традиция отмечать День матери в России появилась в 1998 году. Указ об учреждении праздника подписал первый президент России Борис Ельцин. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Митинг по случаю международного Дня матери пройдет в Липецке

В митинге примут участие матери, потерявшие сыновей при исполнении долга в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах

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