Бизнес-форум претендует на рекорд в Книге рекордов Гиннесса

Бизнес-форум Synergy Global Forum, организованный школой бизнеса и университетом «Синергия», претендует на звание самого массового ивента в формате Business Lesson. Организаторы заявляют, что мероприятие посетили более 6 тыс. человек из России и других стран. В настоящее время идет сбор доказательной базы, подана официальная заявка в Книгу рекордов Гиннесса.

По данным экспертов Книги рекордов Гиннесса, российский бизнес-форум может претендовать на мировое достижение.

Организаторы Synergy Global Forum при этом заявляют, что установление мирового рекорда не было для них самоцелью, но по факту интерес предпринимательского сообщества к полезным знаниям превысил все ожидания.



Фото: предоставлено организаторами

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«Уже за несколько недель до начала форума весь зал на 6 тыс. мест был выкуплен, к нам приехали предприниматели и менеджеры не только из столицы и российских регионов, но и из других стран — из Европы, стран Юго-Восточной Азии, США, — отметил ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. — И это, в общем, неудивительно».

Он напомнил, что на форуме выступили спикеры, лекции которых всегда собирают аншлаг, — соратник Стива Джобса, легенда мирового маркетинга Гай Кавасаки, европейский финансовый консультант номер один Бодо Шефер, автор легендарной книги «Бизнес в стиле фанк» Кьел Нордстрем и другие известнейшие люди, знания которых очень востребованы в сегодняшнем бизнесе.

Аветов пообещал, что в 2017 году формат Synergy Global Forum будет выведен на международный уровень. Мероприятия пройдут в Тегеране, Бангкоке и Нью-Йорке.