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На челябинских дорогах прибавится видеокамер

Их станет больше и в местах массового пребывания граждан

Власти Челябинской области решили активнее развивать систему «Безопасный город». В частности, принято решение об увеличении количества постов видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и усилении мобильных комплексов на дорогах, сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на губернатора Бориса Дубровского.

«В последние три года проект обрел практические очертания и начал реально приносить отдачу», — отметил Борис Дубровский, напомнив, что система действует уже 10 лет.

Как рассказал агентству директор ОГБУ «Безопасный город» Евгений Круглов, за 10 месяцев этого года с помощью систем видеонаблюдения в Челябинске раскрыто 40 преступлений. Количество ДТП сократилось на 11%, количество летальных исходов при авариях — на 27%, погибших среди детей — на 37%.

Сейчас только в Челябинске установлено более 700 камер. Большинство из них фиксируют нарушения ПДД на трассах.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

На челябинских дорогах прибавится видеокамер

Их станет больше и в местах массового пребывания граждан

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