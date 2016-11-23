На челябинских дорогах прибавится видеокамер

Власти Челябинской области решили активнее развивать систему «Безопасный город». В частности, принято решение об увеличении количества постов видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и усилении мобильных комплексов на дорогах, сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на губернатора Бориса Дубровского.

«В последние три года проект обрел практические очертания и начал реально приносить отдачу», — отметил Борис Дубровский, напомнив, что система действует уже 10 лет.

Как рассказал агентству директор ОГБУ «Безопасный город» Евгений Круглов, за 10 месяцев этого года с помощью систем видеонаблюдения в Челябинске раскрыто 40 преступлений. Количество ДТП сократилось на 11%, количество летальных исходов при авариях — на 27%, погибших среди детей — на 37%.

Сейчас только в Челябинске установлено более 700 камер. Большинство из них фиксируют нарушения ПДД на трассах.