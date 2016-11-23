Летчики Северного флота выполнили бомбометания в сложных метеоусловиях

Экипажи бомбардировщиков Су-24 Северного флота (СФ), базирующегося в Мурманской области, провели учебно-тренировочные полеты в сложных метеоусловиях, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

По данным ИА «Би-порт», в ходе учений экипажи осуществили бомбометания по радиолокационным наземным целям на полигоне Лумбовский.

«Все цели успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах, а также наземными службами, расположенными на полигоне», — сообщил начальник пресс-службы.

Учения были направлены на совершенствование летного мастерства летчиков Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения.