Путин: Россия не ставит целей добиться снятия санкций

По словам президента РФ, этот вопрос должен решать Запад
Россия не ставит целей добиться снятия экономических санкций, это должен решать Запад.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Не ставим перед собой таких целей, добиться снятия каких-то ограничений, не мы это вводили, и не нам это решать. Это должны решать США и наши западные партнеры», — цитирует президента «РИА Новости».
Путин подчеркнул, что Москва выступает за нормальные отношения с Европой, отметив, что «любые ограничения в сфере экономического взаимодействия вредят всем».