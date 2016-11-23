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УНИКС близок к подписанию контракта с Полом Столлом

Разыгрывающий сборной Мексики в ближайшее время прибудет в Казань для прохождения медицинского осмотра

30-летний разыгрывающий сборной Мексики Пол Столл (180 см, 79 кг) близок к подписанию контракта с УНИКСом. Казанский клуб достиг предварительной договоренности с игроком, однако контракт будет заключен только в случае успешного прохождения медосмотра. В ближайшие дни игрок прибудет в Казани.

Отметим, что сейчас Столл является свободным агентом. В прошлом сезоне мексиканец был лидером саратовского «Автодора», в среднем набирая 14,6 очка, 3,1 подбора и 7,6 передачи в Единой лиге ВТБ. В Европе игрок также выступал за «Маккаби» (Хайфа) и «Трабзонспор». 

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

УНИКС близок к подписанию контракта с Полом Столлом

Разыгрывающий сборной Мексики в ближайшее время прибудет в Казань для прохождения медицинского осмотра

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