В Воронежской области зарегистрированы два новых очага АЧС

В поселках Калачеевский и Подгорное Воронежской области ветеринары выявили два очага африканской чумы свиней (АЧС). Опасный вирус обнаружили после анализа проб у свиней в местных подсобных хозяйствах.

В областном управлении ветеринарии отметили, что в опасных зонах из-за АЧС карантин устанавливается как минимум на два месяца. Ориентировочно он продлится до конца января 2017 года.

По данным РИА «Воронеж», первую угрожаемую зону установили в радиусе 5 км от эпизоотического очага. Второй угрожаемой зоной ветеринары обозначили территорию Калачеевского района и прилегающие села.

