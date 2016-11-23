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В Воронежской области зарегистрированы два новых очага АЧС

В опасных зонах как минимум на два месяца объявлен карантин

В поселках Калачеевский и Подгорное Воронежской области ветеринары выявили два очага африканской чумы свиней (АЧС). Опасный вирус обнаружили после анализа проб у свиней в местных подсобных хозяйствах.

В областном управлении ветеринарии отметили, что в опасных зонах из-за АЧС карантин устанавливается как минимум на два месяца. Ориентировочно он продлится до конца января 2017 года.

По данным РИА «Воронеж», первую угрожаемую зону установили в радиусе 5 км от эпизоотического очага. Второй угрожаемой зоной ветеринары обозначили территорию Калачеевского района и прилегающие села.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Воронежской области зарегистрированы два новых очага АЧС

В опасных зонах как минимум на два месяца объявлен карантин

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