Полпред СЗФО прибыл в Псковскую область

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном округе Николай Цуканов прибыл в Псковскую область с первым официальным визитом.

Как сообщает Псковское агентство информации, в ходе визита в регион полпред СЗФО посетил объекты жилищно-коммунальной и спортивной инфраструктуры, а также ознакомился с работой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Кроме того, Цуканов также посетил универсальный спортивный комплекс «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района. В ходе визита ему показали спортивный зал, где тренируются спортсмены. Полпред СЗФО пообщался с юными гребцами и их тренером — бронзовым призером Олимпийских игр Сергеем Матвеевым.

После осмотра нескольких объектов в регионе под руководством Цуканова в администрации региона прошло совещание, посвященное обеспечению сбалансированного социально-экономического развития Псковской области.