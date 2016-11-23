Ходорковского заподозрили в отмывании денег в Ирландии

Полиция Ирландии заподозрила экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в отмывании крупной суммы денег.

Суд Дублина заслушал дело, в рамках которого адвокаты олигарха хотят добиться разморозки активов на сумму более €100 млн. Эти средства, принадлежавшие Ходорковскому, были заблокированы по запросу полиции Ирландии с 2011 года, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Irish Times.

Правоохранители страны заявили, что происхождение этих средств неясно. В бюро по расследованию дел о мошенничестве полиции Ирландии потребовали от Ходорковского документы о происхождении денег.

Адвокаты экс-главы ЮКОСа настаивают, что эти деньги получены легально в результате операций по выплате дивидендов и обратного выкупа акций в 2002–2003 годах.



Причиной действий ирландской полиции защита олигарха называет решение российского суда по «делу ЮКОСа».



Вопрос о возможности предъявления обвинений Ходорковскому пока не поднимается. Данное решение должна принимать прокуратура Ирландии.