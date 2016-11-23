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Депутат ГД — о резолюции Европарламента по СМИ: русофобская дикость

Так охарактеризовал документ Сергей Железняк

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что резолюция о противодействии российским СМИ, которую приняли в Европарламенте, выглядит русофобской дикостью.

Железняк заявил, что принятый документ является абсолютно абсурдным и фактически приравнивающим «надуманную «российскую угрозу» к действиям международных террористов», — цитирует депутата «Федеральное агентство новостей».

Железняк добавил, что Европе угрожают не российские СМИ, а «близорукость чиновников Брюсселя».

Ранее принятие резолюции прокомментировал и президент России Владимир Путин, охарактеризовав ситуацию как «деградацию демократии».

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Депутат ГД — о резолюции Европарламента по СМИ: русофобская дикость

Так охарактеризовал документ Сергей Железняк

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