Депутат ГД — о резолюции Европарламента по СМИ: русофобская дикость

Так охарактеризовал документ Сергей Железняк
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что резолюция о противодействии российским СМИ, которую приняли в Европарламенте, выглядит русофобской дикостью.
Железняк заявил, что принятый документ является абсолютно абсурдным и фактически приравнивающим «надуманную «российскую угрозу» к действиям международных террористов», — цитирует депутата «Федеральное агентство новостей».
Железняк добавил, что Европе угрожают не российские СМИ, а «близорукость чиновников Брюсселя».
Ранее принятие резолюции прокомментировал и президент России Владимир Путин, охарактеризовав ситуацию как «деградацию демократии».
Читайте также: