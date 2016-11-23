Строители «Самара Арены» ликвидируют отставание от графика к январю

Строители стадиона «Самара Арена» обещали ликвидировать отставание от графика к январю. Объект, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, осмотрел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.



Вице-премьер отметил, что за три осенних месяца подрядчик проделал «колоссальную» работу.

«Пока есть еще где-то полуторамесячное отставание в работах по монтажу кровли стадиона, но выход на проектные сроки строительства стадиона, мы рассчитываем, будет где-то к концу января», — отметил вице-премьер.



По данным НИА «Самара», ориентировочная готовность стадиона в настоящее время составляет 48–50%. На строительной площадке ускоренными темпами идет установка железобетонных конструкций, которую подрядная компания планирует завершить к концу 2016 года. На кровельные консоли стадиона наносят антикоррозийное покрытие. Ведутся также работы по устройству внутренних перегородок, ливневой канализации и систем водоснабжения.

На строительстве стадиона задействованы более 1,7 тыс. человек и 140 единиц спецтехники. Объект планируют сдать в декабре 2017 года.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. «Самара Арена» примет матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала мундиаля.