В Якутске задержали мужчину, похитившего платежный терминал

Полицейские задержали в Якутске мужчину, подозреваемого в демонтаже платежного терминала из торгового центра, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По данным ИА SakhaNews, подозреваемым оказался 27-летний мужчина. Полицейские установили, что он и еще двое грузчиков демонтировали терминал, после чего скрылись с места преступления, однако ни посетители торгового центра, ни продавцы не заметили ничего подозрительного в их действиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.