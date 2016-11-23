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В Якутске задержали мужчину, похитившего платежный терминал

Мужчина и двое грузчиков демонтировали его из торгового центра

Полицейские задержали в Якутске мужчину, подозреваемого в демонтаже платежного терминала из торгового центра, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

По данным ИА SakhaNews, подозреваемым оказался 27-летний мужчина. Полицейские установили, что он и еще двое грузчиков демонтировали терминал, после чего скрылись с места преступления, однако ни посетители торгового центра, ни продавцы не заметили ничего подозрительного в их действиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Якутске задержали мужчину, похитившего платежный терминал

Мужчина и двое грузчиков демонтировали его из торгового центра

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