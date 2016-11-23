В квартире у жителей Благовещенска поселился львенок

Львенок по имени Лео живет в квартире в Благовещенске с августа, куда его привезли из краснодарского питомника. У него есть отдельная комната, а в туалет детеныш хищника ходит на пеленки. Кормят львенка говядиной, творогом и яйцами. Как говорят его владельцы, пока Лео съедает немного. Но позже ему необходимо будет 5–7 кг мяса в день, в среднем это 180 кг в месяц.

Семья уже потратила на приобретение и доставку львенка 300 тыс. рублей. Впрочем, владельцев это не пугает. Они готовы и к тратам, и к ответственности, сообщает ИА «Амур.инфо».

«Мы прекрасно понимаем, что это дикий зверь. Мы осознанно подошли к этому. Мы очень хотели львенка, поэтому тщательно изучали информацию, обдумывали всё, общались с дрессировщиками из цирка, которые приезжали в Благовещенск. Мы узнавали особенности содержания львов в неволе. Специально остановили свой выбор на самце, а не самке. Потому что самцы спокойнее», — говорят владельцы хищника.

Ближе к лету львенка перевезут в вольер в загородном доме хозяев.

Благовещенцы планировали поместить львенка в зоопарк при Амурском областном институте развития образования. Они предлагали за свой счет построить там вольер. Однако руководство зоопарка отказалось, объяснив это неготовностью взять на себя ответственность за животное.