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В Великом Новгороде перестанут платить пособия при рождении двойни

Выплаты приостановят из-за нехватки средств в городском бюджете

Социальные выплаты при рождении двойни в Великом Новгороде приостановят в связи с нехваткой средств в городском бюджете. Об этом на заседании думской комиссии сообщила главный финансист Великого Новгорода Елена Медеева.

«Мы неоднократно говорили, что эту меру поддержки мы взяли при наличии дополнительных средств», — цитирует Медееву «Новгород.ру».

Сообщается, что в 2016 году родители двойняшек в Великом Новгороде получили в качестве пособий из городского бюджета по 400 тыс. рублей.

Предполагается, что в 2017 году будут также приостановлены выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям. В настоящее время размер данного пособия составляет 395 тыс. рублей на одного человека. С 2011 года выплаты получили 50 семей города.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Великом Новгороде перестанут платить пособия при рождении двойни

Выплаты приостановят из-за нехватки средств в городском бюджете

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