Брянский сенатор предложил укрупнить регионы центральной части РФ

Сенатор от Брянской области Сергей Калашников предложил укрупнить регионы Центральной России. Он считает, что объединить можно было бы Орловскую, Калужскую и Брянскую области, Липецкую и Воронежскую области, Белгородскую и Курскую области.



По мнению политика, крупными субъектами легче управлять. Калашников считает, что экономическую выгоду получат внутрирегиональные хозяйственные связи, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников напомнил, что во времена советской власти границы областей неоднократно перекраивались.



«В укрупнении регионов есть большой резон. Зачастую бывает так, что однотипные по хозяйствованию регионы, по экономическому укладу, но при этом один регион успешный, а другой — нет», — сказал «РИА Новости» Калашников.

Сенатор считает, что укрупнение регионов актуально для центральной части России, Поволжья или Урала. Однако для Сибири это «нецелесообразно, поскольку размер регионов там и так велик», заключил Сергей Калашников.

