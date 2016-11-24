Третий сектор

Говоря о форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), который прошел в Москве 22 ноября, хотелось бы остановиться на одной теме, которую центральные СМИ как-то не заметили.

В своем выступлении президент России Владимир Путин подробно говорил о необходимости государственной поддержки социальных некоммерческих организаций (НКО). «Нужно развивать этот сектор на самом высоком уровне», — подчеркнул он.

Некоммерческие организации стали влиятельным фактором в общественной жизни нашей страны. На сегодняшний день в одной только Москве зарегистрировано 34 тыс. некоммерческих организаций, 28 тыс. из них — социально ориентированные.

Президент России много раз говорил о необходимости развития НКО именно в качестве третьего сектора экономики.

Поэтому в 2016 году был принят целый пакет документов, которые фактически создают основу для принципиально новых взаимоотношений некоммерческого сектора и государства. Теперь и Москва, и остальные регионы РФ должны обеспечить НКО доступ к бюджетным средствам. НКО могут претендовать на финансирование в размерах до 10% средств, выделяемых на оказание социальных услуг.

Почему государство намерено поддерживать социальные НКО? Именно потому, что в целом ряде областей они становятся наиболее эффективным фактором решения проблем.

Скажем, в Москве сегодня очень остро стоит пресловутый квартирный вопрос. По данным исследований, СО НКО Москвы обладают большим потенциалом, чтобы выйти на рынок социальных услуг наравне с государственными и коммерческими организациями, но при существующей системе поддержки и инфраструктуре, предоставляемой НКО, миссия невыполнима.

Эксперты ОНФ и НКО тщательно проанализировали барьеры, которые сегодня мешают НКО войти в реестр поставщиков. Сегодня в реестре департамента 127 организаций, но только две из них — НКО. Стало понятно, что поодиночке очень трудно победить сложившуюся систему. Еще весной прозвучало предложение объединяться, чтобы войти в реестр единым блоком, но никто не верил, что найдутся те, кто захочет объединиться.

Но сейчас мы вышли на новый этап: в рамках нашей переговорной площадки ОНФ–НКО началась разработка механизма внедрения «зонтичной» структуры социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы. Мы рассчитываем, что головная «зонтичная» НКО будет внесена в реестр департамента соцзащиты, с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность заключать договор и на конкурсной основе участвовать в оказании комплекса социальных услуг населению. О своей готовности объединиться и создать такой «зонтик» заявили 12 СО НКО. Все они имеют хорошую репутацию и устойчиво развиваются. Однако ни одна из них не может самостоятельно войти в реестр по разным причинам: или перечень услуг меньше, чем требует нормативный акт, или квалификация руководителя не соответствует заявленной в постановлении и т.д. «Зонтичная» структура позволит объединившимся СО НКО предоставлять гражданам весь комплекс социальных услуг в соответствии с существующими требованиями.

Это предложение уже получило поддержку департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Более того, в правительстве Москвы признают, что существующая в столице система соцзащиты требует модернизации и опыт НКО, их способность быть гибкими, тонко чувствовать запросы граждан и осуществлять индивидуальный подход могут сильно повысить уровень социального обслуживания горожан.

И это — только один пример, скажем так, конкурентных преимуществ социальных НКО. Между тем эти конкурентные преимущества нередко не реализуются в полном объеме — из-за недостаточной поддержки этих организаций.

АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» при поддержке ОНФ провело анализ государственной поддержки СО НКО в Москве. По данным доклада, в 2015 году в столице финансовая поддержка СО НКО составила 8,4 млрд рублей. Однако только 44% этих финансовых средств распределяется на конкурсной основе. Остальные 56% — это целевые субсидии организациям, половина из которых учреждены городом и по сути являются подразделениями государственных структур.

Завершая эту тему, я хотела бы особо подчеркнуть, что НКО — один из важнейших элементов гражданского общества, которое мы строим. Президент России поставил перед органами власти задачу — добиться существенного роста закупок у НКО, повышения роли и значения некоммерческих организаций на рынке социальных услуг. Задача должна быть выполнена.

Автор — руководитель московского исполкома «Общероссийского народного фронта»

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