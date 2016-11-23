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Власти Петербурга потратят более 3 млрд рублей на безопасность ЧМ-2018

Увеличение расходов городского бюджета на проведение матчей мундиаля одобрили депутаты законодательного собрания

Более 3 млрд рублей будет направлено на обеспечение безопасности матчей ЧМ-2018. Сегодня депутаты законодательного собрания рассмотрели поправки в расходную часть городского бюджета.

Предложение перераспределить сумму исходило от бюджетно-финансового комитета. В итоге принято решение о том, что программы, направленные на обеспечение безопасности матчей, будут дополнительно профинансированы. Также будет увеличен бюджет на подготовку к спортивным мероприятиям, сообщает Санкт-Петербург.ру.

Ранее было принято решение потратить 1,2 млрд рублей на подготовку «Зенит-Арены» к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. В частности, на эти деньги создадут зону контроля доступа, а также временные коммуникации и здания.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Власти Петербурга потратят более 3 млрд рублей на безопасность ЧМ-2018

Увеличение расходов городского бюджета на проведение матчей мундиаля одобрили депутаты законодательного собрания

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