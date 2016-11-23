Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Убийца британского депутата приговорен к пожизненному сроку

Депутат палаты общин Джо Кокс была убита 16 июня в городке Берстолл

Лондонский суд Олд Бэйли (центральный уголовный суд) признал виновным 53-летнего жителя города Берстолл Томаса Майра в убийстве депутата палаты общин Джо Кокс.

Безработного Майра признали виновным по всем статьям обвинения (убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, хранение огнестрельного оружия и хранение холодного оружия) и приговорили к пожизненному сроку лишения свободы.

Джо Кокс была убита днем 16 июня, когда направлялась в депутатскую приемную в городе Берстолл в ее избирательном округе. Майр напал на 41-летнюю Кокс, несколько раз ударил ее ножом и выстрелил три раза из пистолета. 77-летний пенсионер, пытавшийся помочь депутату, получил тяжкие ножевые ранения.

Депутат Джо Кокс выступала за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.

Читайте также:

Подозреваемому в убийстве британского депутата предъявили обвинение

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Убийца британского депутата приговорен к пожизненному сроку

Депутат палаты общин Джо Кокс была убита 16 июня в городке Берстолл

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке