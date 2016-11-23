Убийца британского депутата приговорен к пожизненному сроку

Лондонский суд Олд Бэйли (центральный уголовный суд) признал виновным 53-летнего жителя города Берстолл Томаса Майра в убийстве депутата палаты общин Джо Кокс.

Безработного Майра признали виновным по всем статьям обвинения (убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, хранение огнестрельного оружия и хранение холодного оружия) и приговорили к пожизненному сроку лишения свободы.

Джо Кокс была убита днем 16 июня, когда направлялась в депутатскую приемную в городе Берстолл в ее избирательном округе. Майр напал на 41-летнюю Кокс, несколько раз ударил ее ножом и выстрелил три раза из пистолета. 77-летний пенсионер, пытавшийся помочь депутату, получил тяжкие ножевые ранения.



Депутат Джо Кокс выступала за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.