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В Вологде 19-летний водитель сбил полицейского и провез его на капоте

Против молодого человека возбуждено уголовное дело

Следственным управлением СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, молодой человек днем 5 октября 2016 года умышленно сбил полицейского, который шел в его сторону. Отмечается, что правоохранитель был при исполнении служебных обязанностей и в форме. Совершив наезд на стража порядка, злоумышленник провез его около 15 м на капоте, а после, совершив резкий маневр, сбросил мужчину на проезжую часть дороги.

Как пишет Cpv.Ru, в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Вологде 19-летний водитель сбил полицейского и провез его на капоте

Против молодого человека возбуждено уголовное дело

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