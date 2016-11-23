В Вологде 19-летний водитель сбил полицейского и провез его на капоте

Следственным управлением СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, молодой человек днем 5 октября 2016 года умышленно сбил полицейского, который шел в его сторону. Отмечается, что правоохранитель был при исполнении служебных обязанностей и в форме. Совершив наезд на стража порядка, злоумышленник провез его около 15 м на капоте, а после, совершив резкий маневр, сбросил мужчину на проезжую часть дороги.



Как пишет Cpv.Ru, в настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.