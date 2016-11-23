В Пензе 84 жилых дома, 12 школ и детсадов остались без тепла

В Пензе более 80 многоквартирных домов, 12 школ и детских садов остались без отопления. В одном из микрорайонов города произошла аварии на теплосети.

В настоящее время ведутся городские аварийные службы проводят ремонтные работы по устранению последствий прорыва. Их планируют завершить в течение нескольких часов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Глава городской администрации Виктор Кувайцев призвал ликвидировать аварию, оставившую в среду без отопления более сотни зданий, максимально оперативно.



Коммунальщики обещали завершить восстановительные работы до 22:00 часов по местному времени.