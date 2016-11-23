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В Пензе 84 жилых дома, 12 школ и детсадов остались без тепла

В одном из микрорайонов города произошла авария на тепломагистрали

В Пензе более 80 многоквартирных домов, 12 школ и детских садов остались без отопления. В одном из микрорайонов города произошла аварии на теплосети.

В настоящее время ведутся городские аварийные службы проводят ремонтные работы по устранению последствий прорыва. Их планируют завершить в течение нескольких часов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Глава городской администрации Виктор Кувайцев призвал ликвидировать аварию, оставившую в среду без отопления более сотни зданий, максимально оперативно.

Коммунальщики обещали завершить восстановительные работы до 22:00 часов по местному времени.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Пензе 84 жилых дома, 12 школ и детсадов остались без тепла

В одном из микрорайонов города произошла авария на тепломагистрали

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