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МИД РФ: Москва настроена на восстановление сотрудничества с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами европейских стран

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва сохраняет настрой на восстановление сотрудничества с Евросоюзом, заявили в МИД РФ по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с послами европейских стран.

«Сергей Лавров обозначил сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с Евросоюзом. В сходном ключе высказывались и послы стран — членов ЕС», — сказали в российском дипведомстве, передает ТАСС.

В МИДе также подчеркнули, что министр иностранных дел Сергей Лавров подробно рассказал представителям дипкорпуса ЕС о том, как развивается ситуация в Сирии. Он сделал акцент на задачах скорейшего политического урегулирования и эффективного гуманитарного содействия гражданам САР и борьбы с международным терроризмом.

«Обсуждены также украинская проблематика и ряд других актуальных международных тем», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

МИД РФ: Москва настроена на восстановление сотрудничества с ЕС

МИД РФ: Москва настроена на восстановление сотрудничества с ЕСМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами европейских стран

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