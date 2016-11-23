МИД РФ: Москва настроена на восстановление сотрудничества с ЕС

Москва сохраняет настрой на восстановление сотрудничества с Евросоюзом, заявили в МИД РФ по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с послами европейских стран.

«Сергей Лавров обозначил сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с Евросоюзом. В сходном ключе высказывались и послы стран — членов ЕС», — сказали в российском дипведомстве, передает ТАСС.

В МИДе также подчеркнули, что министр иностранных дел Сергей Лавров подробно рассказал представителям дипкорпуса ЕС о том, как развивается ситуация в Сирии. Он сделал акцент на задачах скорейшего политического урегулирования и эффективного гуманитарного содействия гражданам САР и борьбы с международным терроризмом.

«Обсуждены также украинская проблематика и ряд других актуальных международных тем», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.