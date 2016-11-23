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Россельхознадзор: птичий грипп в РФ могут принести перелетные птицы

Птицеводческим предприятиям рекомендуют организовать безвыгульное содержание пернатых

В Россельхознадзоре предупредили об угрозе распространения птичьего гриппа в РФ. Это связано с миграцией перелетных птиц. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Вирус уже поразил популяции диких и домашних пернатых в следующих странах Европы и Азии: Индии, Израиле, Венгрии, Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Хорватии и Голландии.

Специалисты ведомства рекомендуют предприятиям, занимающимся промышленным птицеводством, обеспечить биологическую защиту и организовать безвыгульное содержание птиц. Это же касается и частных подворий — необходимо избежать контактов с перелетными птицами.

«Наблюдается тенденция смены эпизоотического штамма. Если до 2014 года превалировал вирус подтипа Н5N1, то в настоящее время получил широкое распространение вирус с антигенной формулой Н5N8», — цитирует сообщение телеканал «360».

«Миграционные процессы у диких птиц являются одним из ключевых факторов, которые объективно влияют на развитие эпизоотической ситуации по гриппу птиц, а вследствие невозможности контроля дикой авифауны возникновение новых случаев заболевания исключать нельзя, несмотря на благополучное развитие ситуации для предприятий закрытого типа»,  говорится в материале.

Последние вспышки высокопатогенного гриппа в России были связаны с доставкой инфицированных охотничьих трофеев в частные подворные хозяйства граждан.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Россельхознадзор: птичий грипп в РФ могут принести перелетные птицы

Птицеводческим предприятиям рекомендуют организовать безвыгульное содержание пернатых

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