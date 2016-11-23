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В 2016 году газифицировали 18 населенных пунктов Рязанской области

На реализацию проекта было направлено более 160 млн рублей

В 2016 году природный газ впервые пришел в 18 населенных пунктов Рязанской области. В регионе было построено более 100 км газораспределительных сетей.

На реализацию проекта было затрачено более 160 млн рублей. Средства были направлены из областного и федерального бюджетов, а также из привлеченных инвестиций корпорации «Газпром».

Как сообщает РИА «7 новостей», проект газификации был включен в региональную госпрограмму социального и экономического развития населенных пунктов, а также в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий.

«Известия» ранее писали, что компания «Газпром» планирует вложить почти 4,7 млрд рублей в газификацию Республики Алтай. Проект на территории региона будет реализовываться с 2016 по 2020 год.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В 2016 году газифицировали 18 населенных пунктов Рязанской области

На реализацию проекта было направлено более 160 млн рублей

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