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ФАС РФ может завести дело против Visa и MasterCard

Также проверка грозит и Western Union

ФАС РФ в ближайшее время может провести проверку и по итогам завести антимонопольное дело в отношении платежных систем Visa и MasterCard по подозрению в дискриминации предприятий малого бизнеса в величине комиссии за обслуживание.

Такое заявление подаст в ФАС общественная организация «Опора России», чей президент Александр Калинин заявил, что Visa и MasterCard берут комиссию 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% — малого.

Проверка грозит и Western Union — ФАС обеспокоена увеличением комиссии на переводы денег системы.

«Мы давно им (Western Union. — «Известия») не занимались. Были жалобы в последнее время на эту тему. Не знаю, есть ли там дискриминация. Но там вообще вопрос — комиссия опять выросла очень сильно. Хотя это касается людей из других стран, которые работают и переводят на родину деньги. Но всё равно надо их защищать. Это общие ставки повышает. Тоже попросил бы заняться этим», — заявил глава ФАС РФ Игорь Атемьев, передает «РИА Новости».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

ФАС РФ может завести дело против Visa и MasterCard

Также проверка грозит и Western Union

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