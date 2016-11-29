Дмитрий Родионов: «Наша ценнейшая коллекция востребована в России»

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина (ГЦТМ), имея в запасниках обширнейшую коллекцию, решил ею делиться. И иного варианта, как открыть собственные филиалы в регионах России, не нашел. Корреспондент «Известий» расспросил генерального директора музея Дмитрия Родионова об этом масштабном проекте.



— Зачем Бахрушинскому музею представительства в регионах?

— Такому большому музею, как наш, с огромной ценнейшей коллекцией, они давно были нужны. На данный момент у нас открыто представительство в Ульяновске, в планах — подмосковный Зарайск и сибирский Абакан. Так как музей не располагает значительными площадями для экспонирования, у нас всё время существует потребность в расширении. И одна из реальных возможностей — создание постоянных экспозиций в регионах. Временные передвижные выставки, как правило, носят узкотематический характер.

— Регионы сами выходят на вас с предложением открыть у них филиал?

— По-разному. Бывает так — встречаешься где-нибудь на конференции с директором регионального музея, обсуждаешь общие проблемы, и возникает творческая точка притяжения. Таким образом из незапланированной встречи возникает долгосрочное сотрудничество.

— Региональные власти финансово помогают федеральному музею?

— Если бы не решение собрания депутатов и главы города Зарайска, не было бы у нас такого щедрого подарка, как земля и здание под открытие филиала. Скоро в центре города, в гимназии дореволюционной постройки откроется «Театральный музей в Зарайске». Так как его открытие требует серьезных вложений — в том числе в недвижимость, в создание экспозиции, в персонал — деньгами нас поддержало и Минкультуры. Ну а открывать свои представительства мы начали с Ульяновска, где свои площади предоставил Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» — он сегодня переформатируется.

— А зачем музею Ленина театр?

— Музей-заповедник — многофункциональный. С одной стороны, это мемориальная история, связанная с образом вождя пролетариата. А с другой — собрание материалов по истории культуры края, в которой театральное прошлое Симбирска (ныне Ульяновск) занимает достойное место. Здесь мы сделали экспозицию по истории русского театрального искусства.



Кстати, интерес к Ленину здесь не ослабевает. Он очень интересует иностранных туристов. И то, что музей сохраняет память о Ленине достойно, без кликушества и демагогии, очень важно.

— Сколько стоит открыть филиал?

— На Зарайск у нас заложено порядка 30 млн рублей. Они пойдут на реконструкцию здания под музей. Возможно, к концу следующего года мы потратим какое-то количество средств на создание экспозиции. Представительство в Ульяновске мы открывали на паритетных началах: часть затрат на себя взял Музей-заповедник, часть — мы.

— Но самый современный филиал у вас открывается в Хакасии. Там ничего реставрировать не надо.

— В Абакане — третий наш дом за пределами Москвы. В центре города построили красивое современное здание Республиканского музейно-культурного центра, в котором Бахрушинский музей разместится вместе с Хакасским национальным краеведческим музеем имени Л.Р. Кызласова. Так как в Абакане нет собственных экспонатов, которые были бы связаны с историей российского театра, мы привезем туда для постоянной экспозиции материалы из наших фондов.

— Что переедет в Абакан из Москвы?

— Сценические костюмы наших выдающихся исполнителей — в частности, Майи Михайловны Плисецкой. В нашей коллекции несколько платьев балерины. После проведенной в Бахрушинском выставки к юбилею Плисецкой ее супруг Родион Щедрин подарил нам еще несколько костюмов. Но первой выставкой в следующем году станет экспозиция, посвященная 120-летию со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской, которая пользовалась большим интересом у столичного зрителя.

— Филиал еще не открыли, а вы уже планируете выставки?

— Здание действительно еще не сдано в эксплуатацию — идет отладка инженерных коммуникаций, а также системы безопасности. Возможное его открытие в начале 2018 года мы обсуждали с министром культуры Республики Хакасия Светланой Окольниковой и директором Республиканского музея Андреем Готлибом. Все зависит от темпов сегодняшнего финансирования. Это очень гибкая ситуация. Она основана не на желании посчитать, кто больше вложил, а кто меньше, а на полном благорасположении друг к другу. Без доверительных отношений сложно выстраивать какие-либо связи.

— У многих деятелей искусства есть большие вопросы к финансированию культуры. Как вам кажется, достаточно ли поддерживается музейное дело?

— Вопрос риторический, потому что денег всегда мало. И задача общественности, чтобы процент бюджетного финансирования на социальные сферы, в том числе на культуру и искусство, повышался.

— Что значит — задача общественности?

— Вот руководитель театра выходит на высокую трибуну и говорит: «Мы не можем сделать новый спектакль, потому что у нас нет денег!» А я как генеральный директор музея тоже могу выйти на какую-нибудь важную площадку и сказать, что не могу привезти интереснейшую выставку из Польши или из Великобритании, потому что у меня нет денег.

— И вам сразу их дадут?

— Не факт. Но попытаться мне никто не запрещает. Творческих задумок гораздо больше, чем возможностей их реализовать. Когда мы согласовываем свои планы с министерством, от многого приходится отказываться. Потому что бюджет на культуру и искусство имеет границы. Но задача государства и общества — всё время его увеличивать.

— А о какой выставке вы мечтаете?

— Эти мечты безграничны. Надо соизмерять желаемое с действительным. Хотя у нас уже был удачный опыт обмена с лондонским Музеем Виктории и Альберта. Они привезли нам замечательную фотовыставку знаменитых постановок Шекспира на английской сцене, а мы им — русский авангард.



Справка «Известий»

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Бахрушиным. В фондах музея находятся более 1,5 млн экспонатов: сценические костюмы, эскизы декораций, фотографии и портреты, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству и многое другое. В Москве расположены главное здание и 11 филиалов музея.