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Молодой житель Оренбургской области спел дуэтом с Николаем Басковым

Подростка выбрали за исполнение песни «Я буду руки твои целовать»

Дуэтом с Николаем Басковым спел воспитанник оренбургской школы-интерната для детей-сирот 14-летний Саша Злыдарев. Его пригласили на телепрограмму одного из федеральных каналов после того, как он послал в редакцию видеозапись своего исполнения песни «Я буду руки твои целовать».

Идея записать Сашу на видео появилась у активистов благотворительного фонда «Добрые люди» во время их очередного визита в интернат. Запись увидел сам певец и ответил мальчику. Позже в интернат позвонили с одного из каналов и пригласили принять участие в передаче.

«Саша не волновался, не переживал, вел себя очень хорошо и достойно», — рассказала RIA56 директор школы-интерната Вера Ямникова.

У звезды подросток попросил микрофон. Басков пообещал подарить Саше его как можно быстрее, ведь это предмет, столь необходимый певцу, отмечает агентство.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Молодой житель Оренбургской области спел дуэтом с Николаем Басковым

Подростка выбрали за исполнение песни «Я буду руки твои целовать»

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