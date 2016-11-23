Молодой житель Оренбургской области спел дуэтом с Николаем Басковым

Дуэтом с Николаем Басковым спел воспитанник оренбургской школы-интерната для детей-сирот 14-летний Саша Злыдарев. Его пригласили на телепрограмму одного из федеральных каналов после того, как он послал в редакцию видеозапись своего исполнения песни «Я буду руки твои целовать».

Идея записать Сашу на видео появилась у активистов благотворительного фонда «Добрые люди» во время их очередного визита в интернат. Запись увидел сам певец и ответил мальчику. Позже в интернат позвонили с одного из каналов и пригласили принять участие в передаче.

«Саша не волновался, не переживал, вел себя очень хорошо и достойно», — рассказала RIA56 директор школы-интерната Вера Ямникова.

У звезды подросток попросил микрофон. Басков пообещал подарить Саше его как можно быстрее, ведь это предмет, столь необходимый певцу, отмечает агентство.