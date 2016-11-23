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Власти Нидерландов могут запретить носить закрывающую лицо одежду

В таком виде, возможно, нельзя будет появляться в общественных местах

Власти Нидерландов могут ввести запрет на ношение в общественных местах женских одежд, полностью закрывающих тело и большую часть лица, а также прочих одеяний, скрывающих лицо.

Такой итог подвели сегодня на дебатах в парламенте королевства.

Запрет распространится также на бурки (длинные плащи с капюшоном), балаклавы (маски с прорезями для глаз и рта) и мотоциклетные шлемы, передает ТАСС.

Всё это нельзя будет носить в общественном транспорте, медицинских и образовательных учреждениях и правительственных зданиях. За нарушение придется заплатить штраф в размере до €450.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Власти Нидерландов могут запретить носить закрывающую лицо одежду

В таком виде, возможно, нельзя будет появляться в общественных местах

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