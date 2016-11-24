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Шахназаров призвал создать Госкино

По мнению режиссера, киностудии должны подчиняться единому центру и стать самоокупаемыми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Генеральный директор, председатель правления Киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров полагает, что одной из наиболее серьезных проблем кинематографа современной России является безответственность. За качество картин, которые финансируют государством, никто не отвечает, считает режиссер.

Шахназаров уверен, что российский кинематограф нуждается в едином государственном центре, который станет отвечать за проблемы киноиндустрии и поставит задачу сделать ее хоть отчасти рентабельной. Глава «Мосфильма» напоминает, что советское кино доходами покрывало расходы государства на образование и медицину в СССР.

Подробно о мнении режиссера о прибыльности российской киноиндустрии читайте в статье «Единый и государственный».

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Шахназаров призвал создать Госкино

Шахназаров призвал создать Госкино По мнению режиссера, киностудии должны подчиняться единому центру и стать самоокупаемыми

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