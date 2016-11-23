Болельщики киевского «Динамо» получили ножевые ранения в Неаполе

Два футбольных болельщика киевского «Динамо» госпитализированы в больницы итальянского Неаполя с ножевыми ранениями.



Нападения на фанатов произошли во вторник. На одного из потерпевших напали в центре города. Предварительно установлено, что сделали это фанаты клуба «Наполи». Второй потерпевший также стал жертвой нападения болельщиков итальянского клуба.

Угрозы жизни пострадавших нет, полиция проводит расследование. Охрана отеля, где остановились фанаты киевского футбольного клуба, усилена, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Встреча киевского «Динамо» и «Наполи» состоится сегодня в 22.45 по московскому времени.