«Газпром» заинтересовал швейцарских инвесторов облигациями во франках

Российский газовый холдинг «Газпром» в среду разместил пятилетние евробонды на 500 млн швейцарских франков. Облигации компания разместила с рекордно низкой ставкой за всю свою историю — 2,75%.



Около 70% выпуска приобрели швейцарские инвесторы, еще 30% спроса пришлось на российских и международных, рассказал «Известиям» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.



«Бумаги «Газпрома» традиционно привлекают большой интерес со стороны инвесторов даже в условиях рыночной волатильности, и данная трансакция не стала исключением», — сказал он.



Как отмечает компания, средства от размещения пойдут на общекорпоративн ые нужды «Газпрома».



«Газпром» размещает евробонды в рамках программы среднесрочных облигаций (EMTN), которая была запущена в 2003 году для привлечения средств с международных рынков капитала. Программа представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию с максимальной суммой непогашенного долга до $40 млрд.

