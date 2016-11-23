Кузнецова: кондукторов, высаживающих детей, нужно наказывать

Детский омбудсмен Анна Кузнецова собирается обратиться к властям Екатеринбурга с просьбой регламентировать действия контролеров в транспорте по отношению к детям, у которых нет билета.



Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уверена, что кондукторы, которые высаживают детей на улицу, должны нести ответственность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Напомним, накануне «Известия» сообщали о том, что в Екатеринбурге девятилетнюю девочку высадили из автобуса на мороз, так как ребенок забыл проездной и не смог заплатить.

Девочка была вынуждена идти пешком несколько остановок при температуре воздуха минус 23–25 градусов.

«Ситуация вопиющая, мы неоднократно выступали по этому поводу (подобные случаи происходят и в Москве). Контролеры должны понимать, что, высаживая ребенка на улицу, они подвергают его жизнь и здоровье большой опасности, поэтому должны нести за свои действия ответственность», — заявила Кузнецова.